Abdülkadir Selvi , Melih Gökçek'in Yerine Gelecek İsmi Açıkladı: Veysel Tiryaki
İdlib'te Önemli Gelişme! Tsk Duyurdu: 1 Numaralı Gözlem Noktası Oluşturuldu
Meyveli Gazoz İlk Kez Ötv'ye Tabi Oldu
Kerkük'ten Büyük Kaçış, Rus Uydusu Tarafından Böyle Görüntülendi
Afyonkarahisar'da Tur Otobüsü İle Tır Çarpıştı: 23 Yaralı
Eski Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, Yoğun Bakıma Alındı
Avrupa Liginde Fener'i Eleyen Vardar, Şimdi Tanınmaz Halde
Türkiye'nin İlk Kadın İha Pilotu Göreve Hazır! Güvenlik Nedeniyle İsmi Açıklanmıyor
Türkiye İle Müzakereler Kesilsin Diyen Merkel, Ab Zirvesinde Yalnız Kaldı
İstifası İstenen Balıkesir Belediye Başkanı Bırakma Mesajı Verirken, Erdoğan Posteri Asmadı
15 Temmuz Gecesine Ait İlk Kez Yayınlanan Görüntüler! Akın Öztürk, Üniformasıyla Kamerada
Ukrayna'da 6 Kişinin Öldüğü Kaza Anı Saniye Saniye Kamerada!
Yardımcısı Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Barzani'den İlk Yorum: Karar Siyasi!
Feneri Eleyen Vardar, İspanyol Rakibinden Yarım Düzine Gol Yedi
Devlet Hastanesindeki Kreşte 25 Çocuk Yemekten Zehirlendi
Hollanda Fetö'cülere Kucak Açtı, Sığınma Taleplerini Kabul Ediyor!
Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Nuri Yönver Evinde Ölü Bulundu
Barzani Yönetimi Duyurdu: Kerkük'ten 57 Bin Sivil Göç Etti
Avrupa Liginde Başakşehir, Hoffenheim'a 3-1 Mağlup Oldu
Mhp'li Yalçın: Gerçekler Ortaya Çıkarsa Davutoğlu Mahcup Olur

TÜRKİYE İLE MÜZAKERELER KESİLSİN DİYEN MERKEL, AB ZİRVESİNDE YALNIZ KALDI


Türkiye ile Müzakereler Kesilsin Diyen Merkel, AB Zirvesinde Yalnız Kaldı
Tarih : 20 Ekim 2017, 09:10
Puan Ver : Türkiye İle Müzakereler Kesilsin Diyen Merkel, Ab Zirvesinde Yalnız Kaldı(8/10)4

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin kesilmesini istemediğini belirterek, Ankara ile diyalog kurulmasından yana olduğunu söyledi.

"MÜZAKERELERİN SONLANDIRILMASI YÖNÜNDE ÇOĞUNLUK YOK"

Merkel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününün ardından basın toplantısı düzenledi. Almanya'nın talebi üzerine Türkiye'yle ilişkileri de ele aldıklarını kaydeden Merkel, "Müzakerelerin derhal sonlandırılması yönünde bir çoğunluk yok." dedi.

Öte yandan, mevcut durumla ilgili genel bir şüphecilik duygusunun hakim olduğunu söyleyen Merkel, Türkiye ile diyaloğun sürmesinden yana olduğunu liderlere ifade ettiğini aktardı.

"KÖPRÜLERİN ATILMAMASI YÖNÜNDE GENEL İSTEK ORTAYA ÇIKTI"

Zirvede endişelerin dile getirildiğini bildiren Merkel, "Ancak nihai sonuca gelecek olursak, köprülerin atılmaması yönünde genel bir istek ortaya çıktı. Komisyondan üyelik öncesi destek fonlarının nasıl kesilebileceği veya yeniden yönlendirilebileceğine ilişkin teklif hazırlamasını istedik. Ancak bir sonraki adım Türkiye'yle iletişim kurmak olmalı." diye konuştu.

"ZİRVEDE MÜZAKERELER KESİLSİN" DEMEDİ

Merkel, seçim kampanyası sırasında söylediği "Türkiye'yle üyelik müzakerelerin kesilmesi" talebini zirvede dile getirip getirmediği yönündeki soru üzerine ise "Bu gece endişelerimi dile getirdim. Ancak aynı zamanda ortak bir pozisyon üzerinde anlaşmayı istediğimi de söyledim. Bu gece hiç kimse müzakerelerin kesilmesi taraftarı değildi." ifadelerini kullandı.

MERKEL YALNIZ KALDI

Almanya Başbakanı, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi müzakerelerine geçilmesini ise beklemediğini anlattı.

Müzakerelerin kesilmesi talebinde yalnız kalan Merkel'in üyelik öncesi destek fonlarında kesintiye gitme isteğini ise sadece Belçika ve Hollanda'nın desteklediği öğrenildi.

KESİNTİ TALEBİNİN PRATİKTE KARŞILIĞI YOK

Angela Merkel, seçim kampanyası sırasında AB liderlerinden Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin kesilmesini isteyeceğini söylemiş, destek bulamayınca görüşmelerin askıya alınmasını talep etmişti. Bunda da yalnız kalan Merkel, son olarak üyelik öncesi destek fonlarında kesinti yapılmasını gündeme getirmişti.

Buna karşın, 2014-2020 dönemi için ayrılan 4,5 milyar avronun şu ana kadar sadece 257 milyon avrosu Türkiye'ye gönderildi. Bu yüzden Merkel'in kesinti talebinin pratikte bir karşılığının bulunmadığı değerlendiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  İle  Müzakereler  Kesilsin  Diyen  Merkel  Ab  Zirvesinde  Yalnız  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER