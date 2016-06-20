TÜRKİYE İLE İSRAİL ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesine yönelik görüşmelerde sona gelindi. İki ülke arasında uzlaşmaya varılamayan tek konu kaldı.
Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.
Basına konuşan üst düzey bir İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türk ve İsrailli yetkililerin 26 Haziran'da "muhtemelen son kez" bir araya geleceklerini söyledi.
Yetkili, görüşmelerde uzlaşmaya varılamayan tek konunun Hamas'ın İstanbul'daki askeri temsilciliğinin kapatılması olduğunu, fakat bu konunun da son görüşmede çözülme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.
İsrailli yetkili ayrıca mayıs ayında nihai çözüme ulaşılmayı hedeflediklerini ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin süreci uzattığını kaydetti.
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