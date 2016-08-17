Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve İran'ın ortak hareket etme kanaatine sahip olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu takdirde üçüncü ülkelere söz düşmeyecek, bölgeyi karıştıramayacaklar" dedi