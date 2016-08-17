TÜRKİYE İLE İRAN'IN ORTAK HAREKET ETMESİ ÖNEMLİDİR
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve İran'ın ortak hareket etme kanaatine sahip olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu takdirde üçüncü ülkelere söz düşmeyecek, bölgeyi karıştıramayacaklar" dedi
Hisarcıklıoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 21'inci Yürütme Kurulu toplantısı sonrası merkezi Tahran'da bulunan Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça'yı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hisarcıklıoğlu, ECO Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu toplantısını değerlendirdi.
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