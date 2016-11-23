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türkiye ile görüşmelerin kesilmesini istemiyoruz

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELERİN KESİLMESİNİ İSTEMİYORUZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile görüşmelerin kesilmesinden yana olmadığını belirterek, Türkiye'deki olumsuzlukları da dile getireceklerini söyledi.

Tarih : 23 Kasım 2016, 14:51
Puan Ver : Türkiye İle Görüşmelerin Kesilmesini İstemiyoruz(9/10)9


Alman Federal Meclisi, 2017 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bütçe görüşmelerinin tartışıldığı oturumda ağırlıklı olarak Türkiye konuşuldu. Oturumda bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, muhalefetin Türkiye ile Alman hükümeti arasındaki dostluğa yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Merkel, tartışma kültüründen yana olduğunu fakat bunu yaparken seviyenin korunmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'deki gelişmelerin kaygı verici olduğunu, bazı değerlerin alarm verdiğini belirten Merkel, "Açıkça söylüyorum darbe teşebbüsünü Almanya ve Avrupa olarak kınadık. Ayrıca terörün her türlüsü karşısında olduğumuzu da açıkça ifade ettik. 4 bini aşkın PKK'lıya dava açıldı. Fakat hukuk devleti gereği olarak siyasetin hukuka müdahale etmemesi lazım. Almanya diğer devletler gibi 'hukuk devleti' kurallarına uyuyor. Bunun yanında Türkiye'de basın özgürlüğü kısıtlanmasını, binlerce insanın tutuklanmasını da tenkit ediyoruz. Her şeye rağmen Türkiye ile görüşmelerin kesilmesini istemiyoruz" dedi.



 



kaynak:sabah








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