TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Hangzhou'da Çin ile Türkiye arasında çeşitli alanlarda 4 anlaşma imzalandı. Çin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı "G20 Liderler Zirvesi" iki gün sürecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Çin'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme gerçekleştirirken yapılan heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 anlaşma imzalandı.
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yenilenebilir enerji alanındaki işbirliği anlaşması ve kömür alanındaki işbirliği anlaşması imzalandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar