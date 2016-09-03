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türkiye ile çin arasında 4 anlaşma imzalandı

TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Hangzhou'da Çin ile Türkiye arasında çeşitli alanlarda 4 anlaşma imzalandı. Çin'in ilk kez ev sahipliği yapacağı "G20 Liderler Zirvesi" iki gün sürecek.

Tarih : 03 Eylül 2016, 12:42
Puan Ver : Türkiye İle Çin Arasında 4 Anlaşma İmzalandı(9/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Çin'de temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme gerçekleştirirken yapılan heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 4 anlaşma imzalandı.



Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yenilenebilir enerji alanındaki işbirliği anlaşması ve kömür alanındaki işbirliği anlaşması imzalandı.








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