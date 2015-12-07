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TÜRKİYE İLE BİRLİKTE SURİYE SINIRINI KAPATIYORUZ


TÜRKİYE İLE BİRLİKTE SURİYE SINIRINI KAPATIYORUZ
Tarih : 07 Aralık 2015, 10:55
Puan Ver : Türkiye İle Birlikte Suriye Sınırını Kapatıyoruz(8.3/10)7


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama geçen hafta California'da düzenlenen saldırının ardından Oval Ofis'ten yaptığı konuşmayla ABD halkına seslendi. Obama, ABD'nin terörle mücadelede atacağı adımlara değindi. Obama terörle olan mücadeleyi kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı.





NTV'nin haberine göre Obama yaptığı konuşmada ABD'nin terörle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini duyurdu. Obama konuşmasında ABD'nin hava operasyonlarına devam edeceğini belirtti. Obama, ayrıca Suriye'ye düzenlecek bir kara operasyonun ABD'nin yararına olmayacağını vurgularken, bölgedeki IŞİD'e karşı savaşan muhaliflere eğitim ve muhimmat sağlanmasına devam edileceğini duyurdu.








Etiketler: Türkiye  İle  Birlikte  Suriye  Sınırını  Kapatıyoruz    haber

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