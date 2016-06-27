TÜRKİYE İLE ANLAŞMA İSRAİL EKONOMİSİNİ OLUMLU ETKİLER
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türkiye ile ilişkileri normalleştirmenin İsrail ekonomisine olumlu etkileri olacağını söyledi.
İtalya'nın başkenti Roma'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'le bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmenin ardından Türkiye-İsrail anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu 6 yıl aradan sonra Türkiye ile ilişkileri normalleştiren anlaşmanın "önemli bir adım" olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Türkiye-İsrail anlaşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Atılmasını görmeyi istediğimiz bir adımdı" dedi.
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