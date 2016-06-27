

İtalya'nın başkenti Roma'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'le bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmenin ardından Türkiye-İsrail anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.







İsrail Başbakanı Netanyahu 6 yıl aradan sonra Türkiye ile ilişkileri normalleştiren anlaşmanın "önemli bir adım" olduğunu belirtti.







ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Türkiye-İsrail anlaşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Atılmasını görmeyi istediğimiz bir adımdı" dedi.