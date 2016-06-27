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türkiye ile anlaşma israil ekonomisini olumlu etkiler

TÜRKİYE İLE ANLAŞMA İSRAİL EKONOMİSİNİ OLUMLU ETKİLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türkiye ile ilişkileri normalleştirmenin İsrail ekonomisine olumlu etkileri olacağını söyledi.

Tarih : 27 Haziran 2016, 12:03
Puan Ver : Türkiye İle Anlaşma İsrail Ekonomisini Olumlu Etkiler(7/10)6


İtalya'nın başkenti Roma'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'le bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmenin ardından Türkiye-İsrail anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



İsrail Başbakanı Netanyahu 6 yıl aradan sonra Türkiye ile ilişkileri normalleştiren anlaşmanın "önemli bir adım" olduğunu belirtti.



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Türkiye-İsrail anlaşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Atılmasını görmeyi istediğimiz bir adımdı" dedi.








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