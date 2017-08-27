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TÜRKİYE İLE ANLAŞAMAYINCA İNCİRLİK'TEKİ ASKERLERİNİ ÜRDÜN'E TAŞIYAN ALMANYA'YA ŞERİAT ŞOKU


Türkiye İle Anlaşamayınca İncirlik'teki Askerlerini Ürdün'e Taşıyan Almanya'ya Şeriat Şoku
Tarih : 27 Ağustos 2017, 00:00
Puan Ver : Türkiye İle Anlaşamayınca İncirlik'teki Askerlerini Ürdün'e Taşıyan Almanya'ya Şeriat Şoku(10/10)6

Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık sonrası İncirlik'teki askerlerini Ürdün'e taşıyan Almanya, beklemediği bir krizle karşı karşıya kaldı.

"ALMAN ASKERLERİ İÇİN ŞERİAT"

Der Spiegel dergisinin, "Alman askerleri için şeriat" başlığıyla yayınladığı haberde, Almanya ile Ürdün arasında, bu ülkede konuşlandırılmaya başlanılan askerlerin statüsü konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

ÜRDÜN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Alman hükümetinin, DEAŞ ile mücadele kapsamında Ürdün'deki El Azrak üssünde konuşlandıracağı yaklaşık 250 asker için tümüyle dokunulmazlık elde etmeye çalıştığı, Alman Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin yürüttüğü "kuvvetlerin statüsü anlaşması" müzakerelerinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

ASKERLER İDAM EDİLEBİLİR

Şeriatın Ürdün hukuk sisteminin kaynaklarından biri olması ve ülkede uygulanan idam cezasının Berlin'de hassasiyete yol açan konular olduğuna işaret edildi.

KATAR, ANLAŞMAYI KABUL ETMİŞTİ

Haberde, Alman hükümetinin geçen yıl bir grup Alman askerinin Katar'da konuşlandırılmasına ilişkin de benzer bir sorun yaşadığı, bu ihtilafın, "bir Alman askerinin Katar'da suç işlemesi durumunda hemen ülkesine gönderilmesi" şeklindeki düzenlemeyle aşıldığı hatırlatıldı.

KALAN 150 ASKER DE EKİM'DE GİDİYOR

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginliğin ardından Alman hükümeti geçen haziran ayında İncirlik'te görev yapan askerlerini geri çekme kararı almış, temmuz ayında da bir tanker uçak ile yaklaşık 100 Alman askerini, İncirlik'ten Ürdün'deki El Azrak üssüne nakletmişti.

İncirlik'ten çekilen dört Tornado tipi keşif uçağı ile yaklaşık 150 askeri personelin de en geç Ekim ayında El Azrak üssünde göreve başlaması öngörülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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