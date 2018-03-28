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TÜRKİYE İLE ABD'NİN YAPACAĞI MÜNBİÇ ZİRVESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU


Türkiye ile ABD'nin yapacağı Münbiç zirvesinin tarihi belli oldu
Tarih : 28 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Türkiye İle Abd'nin Yapacağı Münbiç Zirvesinin Tarihi Belli Oldu(6/10)2

Türkiye'nin YPG'li teröristlerin elindeki Münbiç'ten askerlerini çekmesini istediği Washington yönetimi, pozisyonunu değiştirmedi. Türkiye'nin Münbiç konusundaki kararlılığı sürerken, Ankara'da önemli bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un geçen hafta duyurduğu ziyaretin tarihi netleşti. Münbiç konusundaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor.

ERDOĞAN "MÜNBİÇ YAKLAŞIMI TRUMP'IN İRADESİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Bulgaristan'a hareketi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den gelen Münbiç açıklamalarını eleştirdi. Erdoğan, "Buradan çıkmayız tarzı yaklaşımlar Trump'ın kendi iradesi değildir" demişti.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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