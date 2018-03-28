TÜRKİYE İLE ABD'NİN YAPACAĞI MÜNBİÇ ZİRVESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU
Türkiye'nin YPG'li teröristlerin elindeki Münbiç'ten askerlerini çekmesini istediği Washington yönetimi, pozisyonunu değiştirmedi. Türkiye'nin Münbiç konusundaki kararlılığı sürerken, Ankara'da önemli bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un geçen hafta duyurduğu ziyaretin tarihi netleşti. Münbiç konusundaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor.
ERDOĞAN "MÜNBİÇ YAKLAŞIMI TRUMP'IN İRADESİ DEĞİL" DEMİŞTİ
Bulgaristan'a hareketi öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den gelen Münbiç açıklamalarını eleştirdi. Erdoğan, "Buradan çıkmayız tarzı yaklaşımlar Trump'ın kendi iradesi değildir" demişti.
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Kaynak: haberinburada
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