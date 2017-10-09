TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ VİZE KRİZİ, HENÜZ VİZE ALMAMIŞ SPORCULARI VURACAK
Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizi, Türk takımlarıyla anlaşmış ancak henüz ülkemize gelmemiş ABD'li sporcuları vuracak. Sporcular, Türkiye'ye giriş yapamayacak.
Amerika ile yaşanan vize krizi basketbolda sansasyonel sonuçlar doğuracağa benziyor.
Basketfaul sitesinin haberine göre; halen liglerimizde oynayan oyunculardan oturma izni almış olanların ülkeye giriş çıkışında sorun olmayacak.
Ancak henüz ülkemize gelmemiş Amerikalı oyuncular (örneğin WNBA'de final oynayan Jantel Lavender ve Chelsea Gray) daha önce vize almamışlarsa Türkiye'ye gelemeyecek.
Yabancı oyuncu değiştirmeyi planlayan takımlarımız, şu andan itibaren Avrupalı oyuncuları tercih edecek.
Kaynak: haberinburada
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