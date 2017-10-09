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Türkiye ile ABD Arasındaki Vize Krizi, Henüz Vize Almamış Sporcuları Vuracak

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ VİZE KRİZİ, HENÜZ VİZE ALMAMIŞ SPORCULARI VURACAK

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizi, Türk takımlarıyla anlaşmış ancak henüz ülkemize gelmemiş ABD'li sporcuları vuracak. Sporcular, Türkiye'ye giriş yapamayacak.

Tarih : 09 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Türkiye İle Abd Arasındaki Vize Krizi, Henüz Vize Almamış Sporcuları Vuracak(8/10)4

Amerika ile yaşanan vize krizi basketbolda sansasyonel sonuçlar doğuracağa benziyor.

Basketfaul sitesinin haberine göre; halen liglerimizde oynayan oyunculardan oturma izni almış olanların ülkeye giriş çıkışında sorun olmayacak.

Ancak henüz ülkemize gelmemiş Amerikalı oyuncular (örneğin WNBA'de final oynayan Jantel Lavender ve Chelsea Gray) daha önce vize almamışlarsa Türkiye'ye gelemeyecek.

Yabancı oyuncu değiştirmeyi planlayan takımlarımız, şu andan itibaren Avrupalı oyuncuları tercih edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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