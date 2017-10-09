ABD vize işlemlerini Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından askıya aldı. ABD Ankara Büyükelçiliği, 8 Ekim 2017 akşamı aldığı kararla Türkiye'den yapılan vize işlemlerini durdurdu. Peki ABD ile Türkiye arasında vize krizi çıkaran Metin Topuz kimdir, neden tutuklandı?

TUTUKLANMA NEDENİ: SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK

17 Aralık kumpasını planlayan FETÖ'cü polis müdürleri ve kaçak savcı Zekeriya Öz ile irtibatı belirlenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, 'Siyasi ve askeri casusluk', 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlaması kapsamında tutuklanmıştı.

Tutuklama gerekçesinde yer alan iddialara göre, Topuz'un irtibatta olduğu askerler İstanbul eski İl Jandarma Komutan yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya, Jandarma Subay Yüksel Asan ile Batman'da darbeye karşı direnen polisleri sindirmeye çalışan Emniyet Amiri Ali Şerbetçi ve Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan saldırıda etkin rol oynadığı iddia edilen Emiyet Müdürü Zeki Taşkın ile de irtibatlarının olduğu değerlendirmelerine yer verildi.SAVCI ÖZ'E İŞSİZLERDEN GİZLİ TANIK AYARLAMIŞ

17-25 Aralık kumpasını gerçekleştirdikleri iddia edilen polis müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz ile yoğun irtibatı tespit edilince tutuklanarak cezaevine gönderilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un Zekeriya Öz'e Beşiktaş Adliyesi'nde çalıştığı dönemde gizli tanık ayarladığı ortaya çıktı. Topuz'un Öz'e götürdüğü bir gizli tanık adayı, istenilen isimleri 'Ben yalan ifade veremem' deyip sahte tanıklık yapmayınca Zekeriya Öz'ün Topuz'u fırçaladığı belirlendi. Bu olayı anlatan bir tanık ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Metin Topuz hakkında yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

ÖZ İLE ÇOK SAYIDA TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Metin Topuz FETÖ firarisi Zekeriya Öz ile irtibatlı olduğu için gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Metin Topuz ile Zekeriya Öz arasında çok fazla sayıda telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

İŞTE SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sevk yazısında, 1994-2017 yılları arasında 120 kez yurt dışına giriş çıkış kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli Metin Topuz'un, başkası adına kayıtlı cep telefon numarasını kullandığı kaydedilerek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün taşeron olarak kullanıldığı 17-25 Aralık girişiminde emniyet ve yargı ayağını yürüten şüphelilerle, eylemin asıl faili konumundaki dış istihbarat ve ülkeler arasında "aracılık görevini" yürüttüğü ifade edildi.

1- FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta taşeron olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

2- Dış istihbaratın ve ülkelerin 17-25 Aralık'ın asıl faili olduğu belirtiliyor.SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

Savcılık sorgusunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Topuz, görüştüğü emniyetçi ve askerlerle sadece görevi nedeniyle görüştüğünü, bunun dışında 17-25 Aralık'ta da 15 Temmuz darbe girişiminde de kendisinin bir rolü bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetmişti.

ABD ELÇİLİĞİ'NDEN "RAHATSIZIZ" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

ABD Büyükelçisi Bass, tutuklanmaya ilişkin rahatsızlığını dile getirirken, "hükümetten bazılarının intikam peşinde olduğunu" söylemişti. Topuz'un tutuklanmasının ardından ABD Büyükelçiliği de Ankara'ya tepkisini "Mahkeme yerine medyada yargılıyorsunuz" diyerek göstermiş ve "Ortaklığımızı bozuyorsunuz" uyarısında bulunmuştu. Açıklamada, "Amerikan hükümeti, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır" denilmişti. Askıya almayla, Trump'ın Başkanlık Kararnamesi'yle büyük tartışma yaratan kararı sonucu ABD'nin vize vermediği ülkeler olan Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'in yanına pratikte Türkiye de eklenmiş oldu.

Kaynak: haberinburada