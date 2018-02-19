TÜRKİYE İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU: ESAD GÜÇLERİ AFRİN'E GİRMEDİ!
Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'da 1651 teröristin öldürüldüğünü ve mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.
Esad rejimiyle terör örgütü PYD/PKK'nın anlaşması yönünde çıkan haberlerle ilgili "Yakından takip ediyoruz! Gerçekle ilgisi yoktur!" dedi.
Menbiç'e olası müdahaleyle ilgili Bozdağ, Rusya, Türkiye ve İran tarafından 3'lü mekanizma kurulacağını söyledi. Sözlerine devam eden Bozdağ, "ABD YPG'yi çekmezse son sözü biz söyleriz." dedi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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