TÜRKİYE İÇİN TARİHİ GÜN!
Asya ile Avrupa kıtası deniz altında ikinci kez birleşiyor.
2013'te hizmete giren Marmaray'ın ardından iki kıtayı deniz tabanının altından karayoluyla birleştirecek Avrasya Tüneli bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.
İstanbullular, tüneli 21 Aralık saat 07.00'den itibaren kullanabilecek.
kaynak:habertürk
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