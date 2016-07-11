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türkiye için şok sözler! kepazelik

TÜRKİYE İÇİN ŞOK SÖZLER! KEPAZELİK

Avrupa'da saygı duyulan bir haber ajansı olan AFP, Türk taraftarların Arda'yı yuhalaması için şok eden bir ifade kullandı.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 15:17
Puan Ver : Türkiye İçin Şok Sözler! Kepazelik(5/10)3


Uluslararası haber ajansı AFP, Euro 2016'nın ardından şampiyonanın en büyük 5 "fiyaskosu"nu belirledi.



"İşte Fransa'daki turnuvada beklentileri karşılayamayan 5 yıldız" ifadesini kullanan AFP'ye göre Euro 2016'nın "5 fiyaskosu" arasında Arda Turan da yer aldı.








Etiketler: Türkiye  İçin  Şok  Sözler  Kepazelik    haber

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