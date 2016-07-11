TÜRKİYE İÇİN ŞOK SÖZLER! KEPAZELİK
Avrupa'da saygı duyulan bir haber ajansı olan AFP, Türk taraftarların Arda'yı yuhalaması için şok eden bir ifade kullandı.
Uluslararası haber ajansı AFP, Euro 2016'nın ardından şampiyonanın en büyük 5 "fiyaskosu"nu belirledi.
"İşte Fransa'daki turnuvada beklentileri karşılayamayan 5 yıldız" ifadesini kullanan AFP'ye göre Euro 2016'nın "5 fiyaskosu" arasında Arda Turan da yer aldı.
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