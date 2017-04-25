

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 16 Nisan anayasa referandumuna giden süreçte 'sürpriz' mesajı gönderdiği Avrupa'da gündem Türkiye... Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), bugün Strasbourg'da Türkiye için çok ama çok kritik bir oylamaya sahne olacak.



AKPM, Türkiye'nin hızlı reformlar sayesinde 2004 yılında çıkarıldığı ‘denetim süreci'ne yeniden dahil edilip edilmemesini oylayacak.







Bugünkü oturumun gerekçesi ise son dönemde yaşanan insan hakları ihlâlleri, demokratik kurumların işleyişindeki sorunlar ve hukuk devleti normlarında yaşanan olumsuzluklar…







Kulislere yansıyan bilgilere göre; Ankara'nın işi çok zor. Oylamanın Türkiye'nin aleyhine sonuçlanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Ankara Yönetimi'nin daha önce yaptığı gibi ‘son dakika' hamleleriyle oylamayı erteleme şansı da yok.







kaynak:sözcü