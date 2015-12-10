TÜRKİYE İÇİN 2016 BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Türkiye`de üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 4 oranında gerçekleşerek beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından JP Morgan, Türkiye`nin 2016 yılı büyüme tahminini yüzde 2,8`den yüzde 3,3`e yükseltti.
Türkiye'de üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 4 oranında gerçekleşerek beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dünya devi Türkiye'nin 2016 yılı büyüme beklentisini yükseltti.
JP Morgan, Türkiye'nin 2016 yılı büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e yükseltti.
Banka geçtiğimiz Eylül ayında 2015 yılı için büyüme tahminini % 2,9'dan % 3,3'e yükseltmişti.
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