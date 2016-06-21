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türkiye huzur sıralamasında sonlarda

TÜRKİYE HUZUR SIRALAMASINDA SONLARDA

ABD Küresel Barış Endeksi raporuna göre bu yıl Türkiye 145. sırada. En huzurlu ülke ise İzlanda.

Tarih : 21 Haziran 2016, 16:51
Puan Ver : Türkiye Huzur Sıralamasında Sonlarda(7/10)7


ABD'de her yıl ülkelerdeki güven ve barış durumunu ele alarak hazırlanan Küresel Barış Endeksi raporuna göre bu yıl Türkiye 145. sırada yer aldı. Rapora göre en huzurlu ülke İzlanda olurken Suriye sıralamanın sonuncusu oldu.



Amerikan "Institute for Economics and Peace" kuruluşu dünyadaki 163 ülkeyi güvenlik ve huzur açısından ele aldı. Toplumda emniyet ve güvenlik düzeyi, dahili ve harici çatışma boyutu ve askerileşme

derecesine göre yapılan değerlendirmede, her ülkenin barış düzeyi 23 göstergeye göre değerlendirildi.



Buna göre yapılan değerlendirme sonunda hazırlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index 2016) raporuna göre, İzlanda 1192 puanla en huzurlu ülke olurken, Suriye3606 puanla dünyanın şu anda en güvensiz ülkesi oldu.








Etiketler: Türkiye  Huzur  Sıralamasında  Sonlarda    haber

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