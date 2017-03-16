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Türkiye, Hollanda Skandalını Bm'ye Taşıdı
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türkiye, hollanda skandalını bm'ye taşıdı

TÜRKİYE, HOLLANDA SKANDALINI BM'YE TAŞIDI

Türkiye, geçtiğimiz cumartesi günü Hollanda ile yaşanan diplomatik skandalı BM'ye taşıdı

Tarih : 16 Mart 2017, 09:35
Puan Ver : Türkiye, Hollanda Skandalını Bm'ye Taşıdı(9/10)7


 Türkiye, Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki diplomatik heyete yapılan uygulamanın Viyana Sözleşmelerinin ihlali olduğunu belirterek konuyu notayla Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıdı.



Türkiye'nin Hollanda'nın tavrını Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler'e taşıma konusunda hazırlık yaptığı biliniyordu. Böylece bu üçlü şikayet başvurusunun ilk ayağı da gerçekleşmiş oldu.



Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunulan notada, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ile Konsolosluk İlişkileri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin "saklayıcısının" BM Genel Sekreteri olduğu hatırlatıldı.



Bakan Kaya'nın 11 Mart'ta Rotterdam'da Türkiye Başkonsolosluğuna gitmesi, konsolos ve Türk vatandaşlarıyla görüşmesinin Hollanda güvenlik güçlerince engellendiği anlatılan notada polisin Bakan ve delegelerin pasaportlarına el koyduğu belirtildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Türkiye  Hollanda  Skandalını  Bm  Ye  Taşıdı    haber

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