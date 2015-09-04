EURO 2016 yolunda oldukça kritik bir dönemeçte olan Türkiye, kader maçında Hollanda'yı Konya'da ağırlayacak. Peki bu zorlu Türkiye Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...



EURO 2016 yolunda oldukça kritik bir dönemeçte olan Türkiye, kader maçında Hollanda'yı Konya'da ağırlayacak. Peki bu zorlu Türkiye Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...







Türkiye A Milli Futbol Takımımız, EURO 2016 yolunda Letonya ile 1-1 berabere kalarak büyük bir avantajı kaybetti. Ancak grupta 3.'lük için çekiştiğimiz Hollanda'nın da kendi sahasında İzlanda'ya 1-0 mağlup olmasıyla grupta işler tamamen karıştı.







Türkiye ile Hollanda, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'nundan Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek.