Hırvatistan Türkiye maç özeti. Fatih Terim tarafından farklı bir kadro ile çıkılan Hırvatistan deplasmanında Türkiye bir puanı Hakan Çalhanoğlu'nun golü ile çıkardı.



Hırvatistan Türkiye maç özeti. Fatih Terim tarafından farklı bir kadro ile çıkılan Hırvatistan deplasmanında Türkiye bir puanı Hakan Çalhanoğlu'nun golü ile çıkardı. Hırvatistan Türkiye maçında Mehmet Topal ve Volkan Babacan göze çarparken Emre Mor beklenen performansı gösteremedi.