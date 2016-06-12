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Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda ?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ?

'Türkiye Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda' sorusu bugün yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri oldu.

Tarih : 12 Haziran 2016, 10:10
Puan Ver : Türkiye Hırvatistan Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda ?(5/10)5


Türkiye Milli takımı bugün Hırvatistan ile çok önemli bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Milli Takımımızda artık tüm hazırlıklar tamamlandı. İşte herkesin merak ettiği Türkiye-Hırvatistan maçının saat ve yayın bilgileri.



Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri izledi.



İdman öncesi futbolcularla tek tek selamlaşan Bakan Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den takımın son durumu hakkında bilgi aldı ve milli futbolculara zorlu müsabaka öncesinde başarılar diledi.



Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 16.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak.



TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Türkiye Hırvatistan maçı 12 Haziran Pazar günü oynanacak. Türkiye Hırvatistan maçı 16:00'da başlayacak ve mücadeleyi TRT 1 kanalı canlı olarak yayınlanacak








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