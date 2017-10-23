TÜRKİYE, HİDROJEN YAKIT TEKNOLOJİSİYLE ÇALIŞACAK 6 YENİ DENİZALTI ÜRETECEK
Türkiye'ye güç katacak 6 yeni tip denizaltının yapımına başlanıyor. Hidrojen yakıt teknolojisi ile çalışacak denizaltılar yüksek yerlilik oranıyla Gölcük Tersanesi'nde üretilecek.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak denizcilik literatüründe dev bir canavar olarak tanımlanan 6 yeni tip denizaltının yapımına başlanıyor. Denizaltılar için ilk kaynak 27 Ekim Cuma günü Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılacağı törenle yapılacak. Hidrojen yakıt teknolojisi ile çalışacak Reis sınıfı yeni tip denizaltılar yüksek yerlilik oranıyla Gölcük Tersanesi'nde üretilecek. 2.7 milyar dolarlık proje kapsamında yüksek yerli katkılı 214 sınıfı 6 modern denizaltı Türk donanmasının envanterine katılacak.
STRATEJİK BİR PROJE
Alman Thyssen-Krupp Marine Systems Ortak Girişim Grubu'nun (TKMS) ana yükleniciliğindeki proje kapsamında Türkiye, denizaltı üretiminde kritik teknolojileri de bünyesine katacak. Projenin alt yükleniciliğini ise geniş yelpazede yerli üreticiler üstleniyor. Aselsan, Havelsan, Milsoft, STM A.Ş., Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, Meteksan Savunma, IDS, AYESAŞ'ın projeye katacakları milli sistemler sayesinde Türkiye'nin yeni denizaltısı azami yerlilikle üretilmiş olacak. Denizaltıların çeşitli sistem ve donanımlarını üretecek bu firmaların yanı sıra yerli birçok firmadan da ürün tedarik edilecek. MİLGEM Projesi başladığında tersanelerinde yüzde 7 milli katkıyla çalışırken bugün bu oranı yüzde 70'e ulaştıran Türkiye, yurtdışı projelerde de bu tecrübeleriyle önemli bir tedarik ülkesi haline gelmiş durumda. Bu projede alt yüklenici olan STM A.Ş., Endonezya'nın denizaltı ihtiyacının karşılanacağı projede ise Alman TKMS ile birlikte gireceği ihalede ana yüklenici olarak görev üstleniyor.
TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin terör örgütü PYD'ye yaptığı yüksek miktardaki silah yardımına dikkat çekerek, "Hazırlıklarımızı da tedbirlerimizi de bu terör örgütlerinin sahip olduğu silahların bir gün Türkiye'ye yöneleceği ihtimali üzerine kuruyoruz ve oturtuyoruz, tedbirlerimizi ona göre alıyoruz. Allah'ın izniyle büyük bölümünü yüzde 100 yerli savunma teknolojimizle gerçekleştiriyoruz" dedi. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni Yıl Öncesinde Piyasa Hareketlendi! 2,5 Milyar Liralık Ciro Bekleniyor
- Yeni Emlak Taslağı Hayata Geçiyor! Komisyon Yüzde 3'te Sabitlenecek
- Cam Filmine Işık Geçirgenliğinin Yüzde 70 Olması Şartıyla İzin Verilecek
- Suriye'deki Teröristleri Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Geçiren Kaçakçılar Tarife Değiştirdi
- İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis Ve Bekçi Alınacak
SPOR HABERLERİ
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
- Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
- Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar