TÜRKİYE HAREKETE GEÇİYOR! 450 MİLYARLIK YATIRIM
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş öncesi güçlü büyümeyi yakalamaya yönelik adımlar hızlanacak.
2 yıl içinde yapılacak 450 milyar liralık yatırım için istihdam teşvikinden Varlık Fonu'na kadar birçok adım atılacak.
Referandumdan çıkan 'evet' kararının ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için ilk adımı atarken, ekonominin yeni sisteme uyumu için de yol haritası hazırlıyor. Türkiye'ye sınıf atlatacak, güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi yakalamaya yönelik önemli adımlar atılacak. Gelecek yılın sonu itibarıyla kamu ve özel sektörün yapacağı yatırım tutarının 450 milyar liraya ulaşması öngörülürken, yeni teşvikler için hazırlık başladı.
kaynak:haber7
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar