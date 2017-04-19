

2 yıl içinde yapılacak 450 milyar liralık yatırım için istihdam teşvikinden Varlık Fonu'na kadar birçok adım atılacak.







Referandumdan çıkan 'evet' kararının ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için ilk adımı atarken, ekonominin yeni sisteme uyumu için de yol haritası hazırlıyor. Türkiye'ye sınıf atlatacak, güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi yakalamaya yönelik önemli adımlar atılacak. Gelecek yılın sonu itibarıyla kamu ve özel sektörün yapacağı yatırım tutarının 450 milyar liraya ulaşması öngörülürken, yeni teşvikler için hazırlık başladı.







kaynak:haber7