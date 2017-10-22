TÜRKİYE, HABUR İÇİN HAREKETE GEÇTİ! BARZANİ'YE 500 MİLYON DOLARLIK DARBE VURULACAK
Son yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) Habur Sınır Kapısı olarak da bilinen, "İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimi'nce devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir" açıklaması sonrasında Ankara harekete geçti.
IRAKLI MEMURLAR GELDİ
Irak Merkezi Hükümeti'ne bağlı gümrük memurları İbrahim Halil Sınır Kapısı'nı IKYB'den devralmak için havayolu ile Şırnak'a geldi. Türkiye tarafında bekleyen, sınır kapısını devralacak Irak'lı gümrük memurlarının Türk yetkililerle görüşmesi ve yol haritasının netleştirilmesi bekleniyor.
500 MİLYON DOLARLIK DARBE
Sınır kapısını elinde tutan Barzani yönetiminin, gümrükten alınan bütün ücret ve vergileri Bağdat Hükümeti'ne göndermesi gerekiyor. Ancak, IKBY Irak'ın merkezi bütçesindeki yüzde 17'lik payını alamadıkları gerekçesiyle bu geliri Bağdat'a göndermiyor. Kapıda görev yapmış bir yetkili, 2013'te elde edilen gelirin günlük 2 milyon doları bulduğunu belirtti. Bölgede yaşanan siyasi belirsizlikler ve terör nedeniyle rakam bir miktar düşmüş olsa da, bölgesel yönetimin Türkiye ile yapılan ticaretin önemli bir kısmının gerçekleştiği kapıdan yıllık 500 milyon dolara yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor.
PEŞMERGE ÇARESİZ
Bölgedeki kaynaklar, sınır kapısını elinde bulunduran IKBY yetkililerinin gelişmeleri çaresizlik içerisinde takip ettiğini, peşmerge güçlerinin ise sınır kapısının devredilmesi sürecinde herhangi bir direnç göstermesinin beklenmediğini kaydediyor. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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