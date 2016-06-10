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türkiye güzeli, ak parti kadın kolları il başkanı oldu

TÜRKİYE GÜZELİ, AK PARTİ KADIN KOLLARI İL BAŞKANI OLDU

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı, Miss Turkey 2006'da Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.

Tarih : 10 Haziran 2016, 13:48
Puan Ver : Türkiye Güzeli, Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Oldu(8/10)5


Geçtiğimiz Mart ayında Genel Merkez'in istifasını istediği Ak Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Mediha Turgut'tan boşalan koltuğa Miss Turkey 2006'da Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş getirildi. Yaklaşık üç aydır boş olan Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı'na Seda Sarıbaş'ın atandığını belirten Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Seda Sarıbaş hanımefendi, Didim Belediye ve Aydın Büyükşehir Meclisi üyesi. Yaklaşık 3 aydır bekleyen kadın kolları atamamız gerçekleşti. Kendisine hayırlı olmasını diliyoruz. En kısa sürede il yönetimimizi yapılandırıp, Efeler ilçe kadın kolları başkanını da atayacağız. Aydınımıza ve partimize hayırlı olur inşallah" dedi.



Seda Sarıbaş ise aldığı görevin sorumluluğunu bildiğini belirterek, görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını söyledi. Miss Turkey 2006 güzellik yarışmasında 'Veet Türkiye Güzeli' güzel seçilen Seda Sarıbaş, daha sonra Didimli işadamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşmişti. Biri kız, 2 çocuk sahibi olan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da Ak Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer alıyor.








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