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TÜRKİYE GENELİNDE DENİZ, HAVA VE KARADAN EŞ ZAMANLI HUZUR OPERASYONU DÜZENLENDİ


Türkiye Genelinde Deniz, Hava ve Karadan Eş Zamanlı Huzur Operasyonu Düzenlendi
Tarih : 24 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Türkiye Genelinde Deniz, Hava Ve Karadan Eş Zamanlı Huzur Operasyonu Düzenlendi(9/10)5

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince geniş çaplı "Türkiye Güven Huzur 7" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamayı Bakan Soylu bazı noktalardan yapılan canlı görüntü aktarımı ile bizzat denetledi.

5 BİN POLİS KATILDI

Türkiye genelinde yapılan ve İstanbul'un 39 ilçesinde de gerçekleştirilen "Türkiye'de Güven Huzur" uygulamasının 7'ncisinde, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

GBT UYGULAMASI YAPILDI

Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra, el çantaları ve valizleri de kontrol edildi.Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

BAKAN SOYLU BİZZAT DENETLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen uygulamayı Bakan Soylu, İstanbul'un bazı noktalarından yapılan canlı görüntü aktarımı ile bizzat denetlediği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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