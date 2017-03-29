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TÜRKİYE GENELİNDE ARANAN ŞÜPHELİ ARAÇ ADANA'DA BULUNDU


TÜRKİYE GENELİNDE ARANAN ŞÜPHELİ ARAÇ ADANA'DA BULUNDU
Tarih : 29 Mart 2017, 11:38
Puan Ver : Türkiye Genelinde Aranan Şüpheli Araç Adana'da Bulundu(8/10)5


Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde bomba yüklü olduğu ileri sürülerek aranan şüpheli Otomobil Adana polisi tarafından bulundu.



Adana Emniyet Müdürlüğü haber merkezinden dün Sabah saat 06.30'dan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan bomba yüklü olabileceği bilgisi olan bir otomobil plakası verildi. Haber merkezi "Vereceğim plakayı takip edip alırken duyarlı olalım, bütün ekiplerin dikkatine" diye anons geçmeye başladı.



 



kaynak:milliyet








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