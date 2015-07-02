

Meteoroloji uzmanlarına göre, gelecek hafta Türkiye genelinde sıcaklar artacak, yaz tam anlamıyla hissedilecek.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye'nin batısının nispeten serin olmasının nedenlerinden birinin Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası olduğunu belirterek, öngördükleri hava sıcaklığıyla ilgili şunları söyledi: “Meteorolojide ‘omega yapısı' adını verdiğimiz durum söz konusu. Bu temel olarak alçak basınç ile yüksek basıncın aynı anda farklı yerlerde etkili olması. Avrupa çok ısındı. Bizde de ters etkisi oldu. Gelecek hafta sistem biraz oynayacak. Serin olan batı bölgeleri salı ve çarşambadan itibaren ısınacak. Marmara'da 31-32 dereceleri bulacak sıcaklık değerleri Ege'de ise 38-39 derecelere ulaşacak.”