TÜRKİYE GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYOR
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk özel sektörü ve bankalarının yaptığı güç birliğinin ülkenin geleceğine yatırım olduğunu söyledi.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk özel sektörü ve bankalarının yaptığı güç birliğinin ülkenin geleceğine yatırım olduğunu söyledi. Büyük bankaların krizlere karşı dalgakıran görevi görmeleri gerektiğini belirten Aydın, "Bankacılık sektörünün 1.6 trilyon lira olan kredisinin %75'i reel sektöre verilmiş. Bu para dipsiz kuyuya atılmış taşlar değil Türkiye geleceğine yatırımdır" dedi.
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