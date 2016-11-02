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türkiye geleceğine yatırım yapıyor

TÜRKİYE GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYOR

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk özel sektörü ve bankalarının yaptığı güç birliğinin ülkenin geleceğine yatırım olduğunu söyledi.

Tarih : 02 Kasım 2016, 08:20
Puan Ver : Türkiye Geleceğine Yatırım Yapıyor(6/10)7


Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türk özel sektörü ve bankalarının yaptığı güç birliğinin ülkenin geleceğine yatırım olduğunu söyledi. Büyük bankaların krizlere karşı dalgakıran görevi görmeleri gerektiğini belirten Aydın, "Bankacılık sektörünün 1.6 trilyon lira olan kredisinin %75'i reel sektöre verilmiş. Bu para dipsiz kuyuya atılmış taşlar değil Türkiye geleceğine yatırımdır" dedi.








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