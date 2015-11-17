TÜRKİYE, FRANSA'YI İKİ KERE UYARDI AMA YANIT ALAMADI
Paris'teki canlı bombalardan Omar İsmail Mostefai, 2013'te Türkiye'ye girdi. Türkiye, Fransa'ya iki kez yazı göndermesine rağmen ancak saldırıdan sonra yanıt alındı
Avrupa'nın kalbi Paris'te yaşanan ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yedi terör eyleminin ardından alarma geçen Fransız güvenlik birimlerinin ihmalini ortaya çıkartan bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Paris'teki canlı bombalardan biri olan Suriye asıllı Fransız vatandaşı Omar İsmail Mostefai'nin 2013'te Türkiye'ye girdiği belirlendi. Türkiye, iki kez bilgi verse de yanıt alamadı.
Araçta görüldü
Milliyet'in aldığı bilgiye göre; Fransız gizli servisi, 2014'te Türkiye'ye gönderdiği özel bir yazıyla dört kişinin ismini bildirdi. Yazının Türk emniyetine ulaşmasıyla harekete geçen polis, giriş kayıtlarını mercek altına aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar