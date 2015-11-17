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türkiye, fransa'yı iki kere uyardı ama yanıt alamadı

TÜRKİYE, FRANSA'YI İKİ KERE UYARDI AMA YANIT ALAMADI

Paris'teki canlı bombalardan Omar İsmail Mostefai, 2013'te Türkiye'ye girdi. Türkiye, Fransa'ya iki kez yazı göndermesine rağmen ancak saldırıdan sonra yanıt alındı

Tarih : 17 Kasım 2015, 09:38
Puan Ver : Türkiye, Fransa'yı İki Kere Uyardı Ama Yanıt Alamadı(9/10)8


Avrupa'nın kalbi Paris'te yaşanan ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yedi terör eyleminin ardından alarma geçen Fransız güvenlik birimlerinin ihmalini ortaya çıkartan bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Paris'teki canlı bombalardan biri olan Suriye asıllı Fransız vatandaşı Omar İsmail Mostefai'nin 2013'te Türkiye'ye girdiği belirlendi. Türkiye, iki kez bilgi verse de yanıt alamadı.

 


Araçta görüldü


Milliyet'in aldığı bilgiye göre; Fransız gizli servisi, 2014'te Türkiye'ye gönderdiği özel bir yazıyla dört kişinin ismini bildirdi. Yazının Türk emniyetine ulaşmasıyla harekete geçen polis, giriş kayıtlarını mercek altına aldı. 







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