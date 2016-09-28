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'türkiye felakete koşuyor' iftirasından sonra battı!

'TÜRKİYE FELAKETE KOŞUYOR' İFTİRASINDAN SONRA BATTI!

2008 yılında ‘Türkiye iflas edecek' yaygarasını koparan Deutsche Bank bugün çaresizce kurtarılmayı bekliyor. Aynı yıl patlayan küresel krizdeki rolü sebebiyle S&P 1.5 milyar $ ceza öderken, Moody's'in 2 milyar $`lık cezasının da açıklanması bekleniyor

Tarih : 28 Eylül 2016, 14:47
Puan Ver : 'türkiye Felakete Koşuyor' İftirasından Sonra Battı!(0/10)


DEUTSCHE BANK'A DEVLET YARDIM ETMEYECEK!



Avrupa piyasalarında son günlerde Deutsche Bank depremi yaşanıyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in bankaya herhangi bir mali yardımda bulunulmayacağını belirtmesi zordaki bankanın hisselerinin çakılmasına yol açtı. Merkel'in bunun yanında ABD'den finansal kriz döneminde sorunlu mortgage ürünleriyle ilgili müşterilerini yanılttığı gerekçesiyle 14 milyar dolarceza alan Deutsche'ye devletin hukuki olarak da destek vermeyeceği ifade edildi.



STRES TESTİNİ GEÇEMEDİ



Haziran sonu ABD merkez bankası Fed'in stres testini geçemeyen banka, aynı tarihlerde IMF tarafından dünyada sistemsel açıdan en riskli banka ilan edildi. Akşam'ın haberine göre bankanın sermaye yeterlilik oranı da bu süreçte yüzde 3'ün altına düştü.



LEHMAN'DAN DAHA KÖTÜ DURUMDA



Lehman Brothers 2008'de iflas ettiğinde söz konusu oran yüzde 3.1 seviyesindeydi. Yani Deutsche aslında iflas ederek tüm dünyayı krize sürükleyen Lehman'dan daha kötü durumda. Geçen yıl 6.8 milyar dolar ceza alan ve sattığı tahvillerin kupon ödemelerini yapamayacağı yönünde endişeler bulunan Deutsche'nin sermaye konusundaki yetersizliği aslında kaderin ilginç bir oyunu oldu.








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