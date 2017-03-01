

9 Aralık 2016'da başlayan adaylık sürecinde ulusal federasyonlar en geç 3 Mart 2017'ye kadar ev sahipliği için resmi başvuruyu tamamlamak zorunda. UEFA, resmi adayları 10 Mart'ta açıklayacak. Adaylık dosyalarının son teslim tarihi 27 Nisan 2018. EURO-2024'ün ev sahibi Eylül 2018'de açıklanacak.







İSKANDİNAV ÜLKELERİ ÇEKİLDİ







Euro 2024'ü düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapması beklenen İskandinav ülkeleri; Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç'ten oluşan dört ülke söz konusu projeden vazgeçtiklerini duyurdu. Euro 2024'e ev sahipliği yapmak adına ortak başvuru yapmayı planlayan bu ülkelerin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan toplantının ardından çekilme kararı aldıkları belirtildi. Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı Jesper Moller, Euro 2024 başvurusu için hazır olmadıklarını belirterek, adaylık için Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası ve alt yaş kategorilerindeki şampiyonaları hedeflediklerini ifade etti.







kaynak:sabah