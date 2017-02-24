

Ülkelerinde ve Türkiye'de iş hayatına atılan mezunlar, 26 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek "Dostlar Sofrası" etkinliğinde buluşmaya hazırlanıyor.







Etkinlikte, ülkeler arası bağların güçlendirilmesine yönelik müzakerelerde bulunulacak. Türkiye Maarif Vakfı sponsorluğunda Topkapı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek programa aralarında Azerbaycan, Pakistan, Yunanistan, Ürdün, Makedonya, Cezayir, Fas, Mali, Etiyopya, Hindistan, Bangladeş ve İran'ın da bulduğunu 35'e yakın ülkeden mezunun katılması bekleniyor.







TUMED Başkanı Dr. Ergash Jumayev, konuya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'de ilk kez mezunları bir araya getirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Hayatlarının önemli bölümünü Türkiye'de geçiren bu arkadaşlar ülkemizin en önemli elçileridir. Bugün bazıları Türkiye'de çalışma hayatlarını devam ediyor. Yarın memleketlerine döndüklerinde çok önemli noktalara geleceklerine inanıyorum." dedi.







Yakın zamanda kapsamlı bir çalıştay düzenlemeyi de planladıklarını belirten Jumayev, TUMED'in mezunlar ile Türkiye arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi.







kaynak:sabah