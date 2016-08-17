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türkiye ekonomisi en zor testten başarıyla çıktı

TÜRKİYE EKONOMİSİ EN ZOR TESTTEN BAŞARIYLA ÇIKTI

Tahran'daki toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İ“Türkiye ekonomisi, dünyanın görebileceği en zor stres testinden başarıyla geçmiştir” dedi

Tarih : 17 Ağustos 2016, 09:18
Puan Ver : Türkiye Ekonomisi En Zor Testten Başarıyla Çıktı(0/10)


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin dünyanın en zor stres testinden başarıyla geçerek darbe girişiminden güçlenerek çıktığını belirtti. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki işadamları heyeti dün İran'ın başkenti Tahran'da bir dizi görüşmelerde bulundu. Tahran'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 21'inci Yürütme Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.








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