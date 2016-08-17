TÜRKİYE EKONOMİSİ EN ZOR TESTTEN BAŞARIYLA ÇIKTI
Tahran'daki toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İ“Türkiye ekonomisi, dünyanın görebileceği en zor stres testinden başarıyla geçmiştir” dedi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin dünyanın en zor stres testinden başarıyla geçerek darbe girişiminden güçlenerek çıktığını belirtti. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki işadamları heyeti dün İran'ın başkenti Tahran'da bir dizi görüşmelerde bulundu. Tahran'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 21'inci Yürütme Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar