

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin dünyanın en zor stres testinden başarıyla geçerek darbe girişiminden güçlenerek çıktığını belirtti. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki işadamları heyeti dün İran'ın başkenti Tahran'da bir dizi görüşmelerde bulundu. Tahran'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 21'inci Yürütme Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.