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türkiye e-ticaret zirvesi

TÜRKİYE E-TİCARET ZİRVESİ

Ekonomi Bakanı Zeybekci:- "E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'ler seviyesinde, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7'ler, gelişmiş ülkelerde yüzde 10'lara yakın"- "Elektronik ihracata uygun Türkiye İhracatçılar Meclisi de Elektronik İ

Tarih : 28 Nisan 2017, 13:41
Puan Ver : Türkiye E-Ticaret Zirvesi(5/10)7


Ekonomi Bakanı Zeybekci:- "E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'ler seviyesinde, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7'ler, gelişmiş ülkelerde yüzde 10'lara yakın"- "Elektronik ihracata uygun Türkiye İhracatçılar Meclisi de Elektronik İ



İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'ler seviyesinde, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7'ler, gelişmiş ülkelerde yüzde 10'lara yakın, Çin gibi bazı öncü ülkelerde de inanılmaz rakamlar var." dedi.



Ekonomi Bakanlığı himayesinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ana desteğiyle gerçekleştirilen "Türkiye E-ticaret Zirvesi"nde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.



Toplantının açılışında konuşan Zeybekci, elektronik ticaretin Türkiye'de emekleme aşamasında olduğu yorumunda bulunarak, Türkiye'de başlangıç noktasında bulunan e-ticarette dünyanın geldiği noktanın kaçırılmaması gerektiğine işaret etti.



Türkiye'nin atması gereken adımlar bulunduğuna ve e-ticarette önemli potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Zeybekci, Türkiye'nin bazı alanlarda çok hızlı hareket eden, farkı kısa zamanda kapatabilen bir ülke olduğundan bahsetti.



 



kaynak:memleket








Etiketler: Türkiye  E-Ticaret  Zirvesi    haber

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