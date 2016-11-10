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türkiye, donald trump'tan ne bekliyor?

TÜRKİYE, DONALD TRUMP'TAN NE BEKLİYOR?

Obama'nın başkanlığının son döneminde Washington'la sıkıntılı bir dönem geçiren Ankara, Trump'ın başkanlığı dönemine iyimser bakıyor

Tarih : 10 Kasım 2016, 09:23
Puan Ver : Türkiye, Donald Trump'tan Ne Bekliyor?(8/10)5


Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde rakibi Hillary Clinton'ı alt ederek ülkenin yeni başkanı olması, bütün dünya gibi Türkiye'de de günün ilk saatlerinden itibaren en çok konuşulan ve tartışılan haber haline geldi.



Türkiye'den iyimser açıklamalar da dile getirildi ve başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere hükümet yetkilileri özellikle Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili taleplerini bu kez Trump'a seslenerek yinelediler.



Peki Trump'ın başkanlığı ile birlikte gelen Türkiye-ABD ilişkilerine dair beliren Ankara'daki iyimserliğin nedeni ne? Bu iyimserlik gerçekçi mi?



BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan analistlerin bir kısmı bu iyimserliği paylaşırken, bir kısmı da bu tür bir beklentinin gerçekçi olmadığı görüşünde.



Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) koordinatör yardımcısı olarak çalışan ve uluslararası ilişkiler alanında öğretim üyeliği yapan Prof. Muhittin Ataman, Trump ile birlikte bir süredir hayli soğuk olan Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu bir noktaya evrileceğini düşünenlerden.








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