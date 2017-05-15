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türkiye denedi! yunanistan ayağa kalktı

TÜRKİYE DENEDİ! YUNANİSTAN AYAĞA KALKTI

Türkiye'nin ürettiği ve ilk kez Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtılan 280 kilometre menzile sahip Bora ismi verilen füzenin Sinop'ta gerçekleştirilen deneme testinden sonra Yunanistan adeta ayağa kalktı.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 09:39
Puan Ver : Türkiye Denedi! Yunanistan Ayağa Kalktı(10/10)10


Yunanistan'ın ana akım medyası Türkiye'nin milli füzesi Bora'yı manşetlerine “Türkiye, Atina'yı vuracak güce ulaştı” başlığı ile taşıdı.



Yunan televizyonları da haberi günlerdir ekranlarından indirmiyor. Yunanlı stratejisiler Türkiye'nin uzun menzilli füze denemesini canlı yayında tartışıyor. Yunanistan'da dün yayınlanan bir haberde ise Ankara'nın eli Yunanistan'ın her yerine uzanıyor” ifadesine yer verirken, Türkiye'nin 1000 kilometre menzille füze üretmek için çalıştığı vurgulandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Türkiye  Denedi  Yunanistan  Ayağa  Kalktı    haber

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