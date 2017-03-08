

İSTANBUL'DA 4 BİN 500 LİRA OLDU







İstanbul'da Şubat 2017 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 4 bin 500 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 20 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyat ortalaması değişmedi ve Şubat 2017'de 21 lira metrekare ortalaması ile devam etti. İstanbul'da amortisman süresi ise 18 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 5,2 ile Eyüp, yüzde 3,9 ile Arnavutköy, yüzde 3,8 ile de Gaziosmanpaşa oldu.







ANKARA'NIN ŞAMPİYONU KEÇİÖREN OLDU







Başkent Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 7 oranında artarak bin 750 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 9 artarak metrekarede 9 lira mertebesinde. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara'da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 1,7 ile Keçiören. İkinci sırada yüzde 1,1 ile Etimesgut, üçüncü sırada ise yüzde 0,8 ile Sincan var.







İZMİR'DE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 11 OLDU







İzmir'de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 11 oranında artışla 2 bin 455 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 10 oranında artarak metrekare bazında 11 liraya yükseldi. Amortisman süresi 19 yıl olan İzmir'de, Narlıdere geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Narlıdere'de bir aylık fiyat artışı yüzde 4,7 oldu. İkinci sırada yüzde 4,6 artışla Aliağa, üçüncü sırada ise yüzde 4,0 ile Balçova var.







kaynak:haberler