Türkiye De Ortalama Satılık Konut Fiyatı 2.742 Tl/M²
Kapıda Vizeye Bir Yıl Daha Devam
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Teksas'ta
Olympiakos Hocasından Şoke Eden Beşiktaş Raporu!
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye Açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Almanya Açıklaması
Erkan Petekkaya'dan 10 Milyonluk İmza!
Annenizi Vurdum Gidin Kurtarın
Metrobüslerde Yeni Dönem Başlıyor
Polisler Kadını Ağlarken Buldu! Kasap Gözaltında
Abd'de Özgürlük Anıtı Karanlığa Gömüldü
İşte O Masada Olacak En Kritik Gündem!
Başbakan Yıldırım Konuşuyor
Fransızlar Cenevre'ye Damga Vurdu
Lenf Kanserine Karşı Mucize İlaç
İzel'i Görenler Tanıyamadı
1,5 Milyon Emekli Promosyonunu Cebine Koydu
Dolar/Tl Yükselişe Geçti
Beşiktaş, Yunanistan'da Avantaj Peşinde
Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlere Müjde

türkiye de ortalama satılık konut fiyatı 2.742 tl/m²

TÜRKİYE DE ORTALAMA SATILIK KONUT FİYATI 2.742 TL/M²

Kiralık konutlarda ortalama metrekare fiyatı 17 lira ile değişim yüzdesi yaşanmadı. Türkiye'de amortisman (geri dönüş) süresi ise 14 yıl olarak açıklandı.

Tarih : 08 Mart 2017, 15:01
Puan Ver : Türkiye De Ortalama Satılık Konut Fiyatı 2.742 Tl/M²(5/10)4


 İSTANBUL'DA 4 BİN 500 LİRA OLDU



İstanbul'da Şubat 2017 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 4 bin 500 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 20 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyat ortalaması değişmedi ve Şubat 2017'de 21 lira metrekare ortalaması ile devam etti. İstanbul'da amortisman süresi ise 18 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 5,2 ile Eyüp, yüzde 3,9 ile Arnavutköy, yüzde 3,8 ile de Gaziosmanpaşa oldu.



ANKARA'NIN ŞAMPİYONU KEÇİÖREN OLDU



Başkent Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 7 oranında artarak bin 750 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 9 artarak metrekarede 9 lira mertebesinde. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara'da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 1,7 ile Keçiören. İkinci sırada yüzde 1,1 ile Etimesgut, üçüncü sırada ise yüzde 0,8 ile Sincan var.



İZMİR'DE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 11 OLDU



İzmir'de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 11 oranında artışla 2 bin 455 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 10 oranında artarak metrekare bazında 11 liraya yükseldi. Amortisman süresi 19 yıl olan İzmir'de, Narlıdere geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Narlıdere'de bir aylık fiyat artışı yüzde 4,7 oldu. İkinci sırada yüzde 4,6 artışla Aliağa, üçüncü sırada ise yüzde 4,0 ile Balçova var.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Türkiye  De  Ortalama  Satılık  Konut  Fiyatı  2742  Tl/M²    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER