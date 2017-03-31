TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 15 KANUNA ONAY
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 15 kanunu onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
kaynak:kıbrıspostası
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