MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Türkiye'nin çok yönlü bir terör ve suikast tehdidi altında olduğunu, bu tehditle ancak milli bir duruşla mücadele edilebileceğini bildirdi.







Adan, yazılı açıklamasında, İstanbul'da yaşanan saldırıların, bölücü terörün insanlık dışı yüzünü bir kez daha ve çok acı bir biçimde gösterdiğini belirtti.







Milletin bu hain terör karşısındaki tavizsiz duruşunun, dosta ve düşmana bir cevap niteliğinde olduğunu ifade eden Adan, "Toplumun her kesimi siyasi görüşü, dünya görüşü ne olursa olsun birlik, bütünlük içinde kenetlenmiş ve terörü lanetlemiştir. Daha önceki hain saldırılarda olduğu gibi Beşiktaş'tan sonra da özellikle Avrupa ülkelerinin tutumu ikiyüzlüdür. Avrupa Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumuna devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.







"Avrupa uyruklu YPG'lilerin Türkiye'nin sınırlarında cirit attığını" aktaran Adan, "Bir yandan teröre destek verip diğer yandan kınama beyanları yayınlamak ikiyüzlülük değil de nedir?" diye sordu.







Adan, şunları kaydetti:







"Teröristlere kuryelik yaparken yakalanan ve yurt dışına kaçan bir HDP vekiline Fransa'da vatandaşlık verilmesi girişimi nasıl bir akılla izah edilebilir? Bu sözde milletvekiline vatandaşlık vermek teröre doğrudan destek olmaktır. TBMM'de teröre karşı üç siyasi partinin ortak bildirisine imza koymayanların söyleyecekleri sözün hiçbir hükmü yoktur, olamaz.



"HDP, PYD ve PKK aynı stratejinin ortağı ve aynı yolun yolcusudur"







HDP'nin Meclisteki temsilcileri ve ülke genelindeki teşkilatları boğazlarına kadar teröre batmışlardır. HDP, PYD ve PKK aynı stratejinin ortağı ve aynı yolun yolcusudur. Türkiye çok yönlü bir terör ve suikast tehdidi altındadır. Bu tehditle mücadele ancak ve ancak milli bir duruşla mümkündür. Tehdit topyekün Türkiye'ye ve Türk milletine karşıdır. O halde topyekün bir mücadele şarttır. Bu çerçevede siyasi parti liderlerinin bir araya gelmiş olmaları son derece anlamlıdır ve düşmanlarımıza karşı bir cevap niteliğindedir. MHP her türlü terör odağına karşı, her şartta kesin ve tavizsiz bir mücadele gerektiğini savunmaya devam edecektir."







kaynak:aa