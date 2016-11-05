

Çipli kimlik kartlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, kartlarla uyumlu uygulamalar ve cihazlar geliştirmek isteyen işletmeler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) kapısını çalıyor.







TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) tarafından kartın kullanımına yönelik e-kimlik endüstri entegrasyonu çalışmaları yürütülüyor.







EĞİTİM VE DESTEK HİZMETLERİ VERİLİYOR







Bu kapsamda, UEKAE E-Kimlik Uygulamaları Birimi tarafından talepte bulunan kuruluşlara kimlik kartı ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor ve kurumun sağladığı eğitim ve destek hizmetleri veriliyor.







Destek hizmetleri, test sertifikaları ile oluşturulmuş örnek test kartı ve test geliştirme ortamı sağlanması ile sunuluyor.







Bu doğrultuda bugüne kadar 50'den fazla kuruluş e-kimlik endüstri entegrasyonu hizmeti almak için yazılı olarak TÜBİTAK BİLGEM Başkanlığına başvuruda bulundu.







Kuruluşlar, kendi ihtiyaçlarına göre farklı sebeplerden kurumun kapısını çaldı.