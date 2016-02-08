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TÜRKİYE, ÇİPLİ KİMLİK KARTLARINA HAZIRLANIYOR


TÜRKİYE, ÇİPLİ KİMLİK KARTLARINA HAZIRLANIYOR
Tarih : 08 Şubat 2016, 09:32
Puan Ver : Türkiye, Çipli Kimlik Kartlarına Hazırlanıyor(5/10)3


Kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkan vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren kimlik kartlarına geçişe ilişkin askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni bir aşamaya geçildi. Buna göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yer alan "nüfus cüzdanı" ibareleri "kimlik kartı" şeklinde değiştirilerek çipli kimliklere geçişin önü açıldı.





Sistemin teknolojik altyapısının oluşturulmasına yerli üreticiler ve onların kabiliyetleri de önemli katkılarda bulunuyor. Ar-Ge faaliyetlerini ODTÜ Teknokent bölgesinde yürüten UDEA Elektronik, bu çabaların bir parçası olarak tasarım ödüllü Milli Kart Okuyucu (Milko) geliştirdi.

Kamunun elektronik imza ihtiyacını karşılamak için üretilen Milko, aynı zamanda çipli kimlik kartlarını kolayca okuyarak ihtiyaç duyulan bilgilerin dijital ortama aktarılmasını sağlayacak.

Çipli kimlik kartlarına geçiş için öngörülen sürelerin yaklaşması ürün temini çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, UDEA, 150 bin Milko siparişi aldı. Bunlardan 40 bini teslim edilirken, yoğun bir çalışmayla kısa süre içerisinde teslimatların tamamlanması hedefleniyor.

UDEA Üretim ve Planlama Müdürü Ferhan Mızrak, ürünün isminin Milli Kart Okuyucu'dan esinlenilerek Milko olarak belirlendiğini, yüzde 100 yerli tek akıllı kart okuyucu olduğunu söyledi.

Milko'nun şimdilik sadece E-İmza kullananlar için hizmet verdiğini anlatan Mızrak, çipli kimlik kartlarına geçişle Milko'nun kart okuyucu olarak da işlev kazanacağını anlattı. Mızrak, "Milko'yu muadillerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, hem SIM boyutundaki hem de kimlik boyutundaki kartları okuyabilecek olması" dedi.








Etiketler: Türkiye  Çipli  Kimlik  Kartlarına  Hazırlanıyor    haber

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