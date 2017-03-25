TÜRKİYE ÇAY TÜKETİMİNDE TÜM ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI
Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder, yılık kişi başı çay tüketiminde Türkiye'nin 3,5 kilogramla birinci sırada yer aldığını belirtti.
Önder, yazılı açıklamasında, Uluslararası Çay Kongresi'nin dünyanın önde gelen çay üreticisi ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla Çin'de gerçekleştirildiğini ifade etti.
kaynak:milliyet
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