

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.







AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 20 ekonomistin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,8 oldu. Ekonomistler söz konusu döneme dair büyüme beklentilerini en yüksek yüzde 5,2, en düşük yüzde 2 aralığında belirtti.







kaynak:sabah