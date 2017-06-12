Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

türkiye büyüme rakamları bugün açıklanacak

TÜRKİYE BÜYÜME RAKAMLARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı birinci çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanacak.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:46
Puan Ver : Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak(10/10)9


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.



AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan 20 ekonomistin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,8 oldu. Ekonomistler söz konusu döneme dair büyüme beklentilerini en yüksek yüzde 5,2, en düşük yüzde 2 aralığında belirtti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türkiye  Büyüme  Rakamları  Bugün  Açıklanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER