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TÜRKİYE BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye'de 2016 yılının üçüncü çeyreğinde tarım, üretim, inşaat ve hizmet sektörlerinin katma değerleri azaldı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 11:03
Puan Ver : Türkiye Büyüme Rakamları Açıklandı(6/10)7


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azaldı.



Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün toplam katma değeri, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,7 azaldı, sanayi sektörünün toplam katma değeri, yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektörünün toplam katma değeri, yüzde 1,4 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri, yüzde 8,4 azaldı.



 



kaynak:ahaber








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