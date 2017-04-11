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'türkiye bunu geçmişte söyleyemedi'

'TÜRKİYE BUNU GEÇMİŞTE SÖYLEYEMEDİ'

Başbakan Yıldırım, ''Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor. 'Bölgede Türkiye var, Türkiye'ye rağmen bölgede operasyon yapamazsınız' diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi'' dedi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 11:40
Puan Ver : 'türkiye Bunu Geçmişte Söyleyemedi'(5/10)4


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen esnaf buluşmasına katıldı.



Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, "Niye Türkiye'ye bu kadar saldırıyorlar düşündünüz mü? Herkes Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor. 'Bölgede Türkiye var, Türkiye'ye rağmen bölgede operasyon yapamazsınız' diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi. Çünkü Türkiye'nin gerekli gücü yoktu. Kabiliyetleri sınırlıydı. Ama bugün Allah'a şükür savunma sanayisinde yüzde 24'ten yüzde 65 yerlilik oranına gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz" dedi.



"BÜTÜN VESAYET ODAKLARINI TARİHE GÖMECEĞİZ"



"Türkiye'nin güçlü olması lazım, güçlü olmanın yolu da engelleri ortadan kaldırmaktır" diyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"15 yıldır iş yapıyoruz, çok iş yaptık. Mütevazi olmaya gerek yok. Ama şeytan taşlamaktan vakit buldukça iş yaptık. Şimdi artık bu engelleri teker teker kaldıracağız. Pazar günü sandığa gideceğiz, bütün vesayet odaklarını tarihe gömeceğiz."



 



kaynak:ntv








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