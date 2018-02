TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan, cenazesi geçen perşembe günü Karabük'te onbinlerin katıldığı törenle toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülker Akpınar, "Çok gurur duyuyorum, üzülmüyorum. Vatanım, milletim, bayrağım sağ olsun" dedi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar'ın annesi Ülker, eşi Hafize Nur ve kız kardeşi Beyza Akpınar ile anneannesi, dedesi ve diğer yakınları, Safranbolu Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelerek, dua etti. Kur'an-ı Kerim okunan şehitlikte şehit annesi Ülker Akpınar, oğlunun beresini öptü. Komiser Yardımcısı Hafize Nur Akpınar ise şehit eşinin beresini mezarına bıraktı. Anne Akpınar, şehitlik çıkışında, "Çok gurur duyuyorum, üzülmüyorum. Vatanım, milletim, bayrağım sağ olsun. Kalbimden geçeni söylüyorum. Türk milleti de çaba göstersin bu vatan için. Bir Ömerler ölür, bin Ömerler gelir. Allah'a hamdediyorum. Herkes, üzerine düşen vazifeyi yapsın. Bu vatan bizim. Dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun herkes bu vatanda yaşıyorsa vatanına sahip çıksın. Evladımla gurur duyuyorum, üzülmüyorum. Kafirler de sevinmesin. Anası ağlıyor, demesin. Gayet başım dik, gökyüzünde elhamdülillah" dedi.

VASİYETİNDE BAHSETTİĞİ 'ZEHRA TEYZE'DEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar'ın "Babamlara söyleyin, devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" diyerek, vasiyetinin son satırlarında bahsettiği Zehra Söylemez de şehitliğe gelip, dua etti. Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Söylemez, şehit Akpınar'ın göreve başladığında adak adadığını ve adak kurbanını birlikte kestiklerini söyledi. Adağı, Akpınar ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek, dağıttıklarını ve şehit astsubayın çok üzüldüğünü kaydeden Söylemez, "Sağ olsun, her zaman, sürekli bağış gönderdi; ama biz çok görüşemedik, görevdeydi. Şu an bile görevde. Ne büyük görev yaptı neleri haykırdı. Bize tebrik yağıyor, 'Nasıl bir şehidiniz var?' sizin diyorlar" diye konuştu.

'HER AY MUTLAKA BAĞIŞ GÖNDERİRDİ'

Yaklaşık 8- 9 ay önce Etiyopya'da Şehit Ömer Halisdemir Yetimhanesi'nin teslim törenine gittiğini söyleyen Zehra Söylemez, şöyle devam etti:

"Onun da bağışı nasip oldu oraya. O yetimhanenin bahçesine bir de mescit ihtiyacımız vardı, eşime 'Mescit yaptırıp, adını da Ömer Bilal koyduracağım' dedim; ama vasiyetten haberim yoktu. Bir gün sonra ortaya çıktı. Her şey, Allah'ın takdiriyle oluyor. Ömer Bilal, hepimize o kadar büyük ders verdi ki ilk önce bizim bu savaşı ne için yaptığımızı, iki satırla özetledi. O yüzden kendini bilmezlerin oturup da bu mücadeleyle ilgili ileri- geri konuşmamasını istiyorum. O, her şeyi çok güzel anlattı. Hac ile Hilal'in, iman ile küfrün yani o kadar güzel özetlemiş ki her şeyi ben, o kelimelerin üstüne kelime bulamıyorum. Her zaman ara sıra kurban kesip, birlikte dağıttık; birlikte gittik. Her ay mutlaka bağış gönderirdi. Babasına öyle bir vasiyet bırakmış. Devletin bağlayacağı maaşın yüzde 10'unu 'Zehra teyzemin oraya' dediği o yer, Yağmur Yardımlaşma Derneği. Yağmur Yardımlaşma Derneği, elinden geldiği kadar önce kendi yakınlarımızda gerek dünyanın en uzak bölgesindeki en son muhtaca ulaşmak için niyet etmiş bir dernektir. O, sürekli bizi takip edip, bağış gönderiyordu. Bir ay sonra da inşallah Myanmar'dan kaçan mağdur kardeşlerimiz için ev yaptırıyoruz. Çığır açtı; herkes, şu an derneğimize yardım etmek için yarışıyor."

Kaynak: haberinburada