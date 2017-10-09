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Türkiye, Bu Akşam Finlandiya'ya Kaybederse Uluslar Liginde Küme Düşecek

TÜRKİYE, BU AKŞAM FİNLANDİYA'YA KAYBEDERSE ULUSLAR LİGİNDE KÜME DÜŞECEK

Türkiye, Finlandiya maçını kaybederse ve Macaristan Faroe Adaları'nı yenerse Uluslar Liginde B Liginden C Ligine düşecek. Bu da Euro 2020'de 3. torbaya gerilememiz anlamına geliyor.

Tarih : 09 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Türkiye, Bu Akşam Finlandiya'ya Kaybederse Uluslar Liginde Küme Düşecek(6/10)2

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nı televizyondan seyredecek olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile deplasmanda grubun son maçını oynayacak. Bu akşam 21:45'te oynanacak karşılaşma Türkiye için formalite maçından öte bir anlam taşıyacak.

Eğer Macaristan Faroe Adalarını yener, Türkiye de Finlandiya'ya yenilirse, Uluslar Liginde C Ligine, Euro-2020 elemelerinde de 3. torbaya gerileyeceğiz. A Milli Takım'ın Finlandiya maçı, UEFA Milli Takımlar sıralaması açısından da büyük önem taşıyacak.

TÜRKİYE ŞU AN 24. SIRADA

Türkiye, dünkü maçların ardından sıralamada 25'inci sırada ama Finlandiya maçını kaybetse de maçlarını bitiren Romanya'yı geçerek 24'üncü sıraya çıkacak. Romanya 26.057 puanla eleme maçlarını bitirdi. Türkiye elenirse 26.117 puana ulaşacak. Beraberlikte puanımız 26.537, kazanırsak 27.357 olacak. Bunlar 0-0 ve 1-0'a göre hesaplanan puanlar. Atılacak ve yenecek goller puanlarda küçük oynamalara yol açıyor.

MACARİSTAN TÜRKİYE'Yİ GEÇEBİLİR

Elemelerde dün gece oynanan maçlar sonrası İskoçya, Romanya, Karadağ ve Slovenya, Türkiye'yi geçme şanslarını kaybetti. Ancak Macaristan salı günü oynanacak maçın sonucuna göre Türkiye'yi sıralamada geride bırakabilir. Macarlar, konuk edecekleri Faroe Adaları'nı yenerlerse 26.486 puana ulaşıyor ve Finlandiya'ya yenilmemiz halinde 24'üncü sırayı alıyor. Türkiye Finlandiya'dan puanla dönerse Macaristan'a da geçilmemeyi garantiliyor.

C LİGİNE DÜŞEBİLİRİZ

UEFA Milli Takımlar Sıralamasında 13-24 arasındaki ülkeler Uluslar Liginde B Ligine girecek. Bu takımlar EURO-2020 kurasında da ikinci torbada yer alacak. Türkiye Finlandiya'da kaybeder, Macaristan'da Faroe'yi yenerse 24'üncü sıra Finlandiya'nın olacak ve Türkiye Uluslar Liginde C Ligine inecek. EURO-2020 kurasında ikinci torbaya geri dönmek için de C Ligi'nde grubunu lider bitirmesi gerekecek.

(NTVSpor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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