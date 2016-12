AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, gündemle ve ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Yerli uçak ve uydu konusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Türkiye bölgesinde güçlü olmak ve kalmak mecburiyetindedir" dedi.







İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI







Sözlerine Elazığ'daki kazayla başlayan Yıldırım, "Bir sürücü hemzemin geçit yerine herhangi bir yerden, tren yolundan geçmeye çalışırken maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her şey insanla başlar insanla biter. Ne tedbir alırsanız alın, hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın insan hatasını ortadan kaldıracak bir makine icat edilmedi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Kendi hayatını düşünmesen bile taşıdığın insanların hayatını düşünmek zorundasın. Önümüzde bayram var. Siz siz olun kurallara uyun. Yolların kralı olmaz kuralı olur. Hayatını kaybeden tarım işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.







HEDEF 2023







65'inci hükümetin kurulmasından bu yana yaklaşık 1 ay geçtiğini ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin meselelerini çözmek için canla başla çalıştıklarını belirtti. "Birinci önceliğimiz demokrasimizi geliştirmek, hukuk devletinin tam anlamıyla yerleşmesini sağlamak ve vatandaşlarımızın refahını, mutluluğunu sağlayacak tedbirleri almak" diyen Yıldırım, Türkiye'yi daha da büyütmek, 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.







YERLİ UÇAĞIMIZI VE UYDUMUZU YAPIYORUZ







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte milli savaş gemisi Burgazada'nın denize indirilmesi törenine katıldıklarını hatırlatan Yıldırım, "Deniz Kuvvetlerimizin elde ettiği büyük gelişmeyi gördük. Gurur duyduk, göğsümüz kabardı. Bir zamanlar bu gemileri parasını verdiğimiz halde dışarıda inşa ettirip alamıyorduk" dedi.







Yıldırım, savunma sanayine yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili de şöyle konuştu:







"Savunma sanayine son 14 yılda 30 milyar dolar kaynak aktardık. Yerlileştirme ve millileştirmeye önem verdik. Kendi kendimize yeterliliğimizi artırmamız, bölgedeki ülkelerin güvenliği ve geleceği için olmazsa olmazdır. Kendi insansız hava aracımızı yapabiliyoruz. Şimdi teçhizatlı, silah donanımlı olanı yapmaya başladık. Tankımızı, milli piyade tüfeğimizi, bölgesel uçak projemizi yapıyoruz. Helikopterlerimizi yaptık, uçuruyoruz. Savunma sanayinde yerlilik oranını 2003'te yüzde 20'den aldık yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Güçlü millet, güçlü orduyla ancak mümkündür. Türkiye'yi güçlendiriyoruz. Türkiye güçlendiği oranda ordumuz da güçleniyor.







Bundan sonra yapacaklarımız bununla sınırlı değil. Bu alandaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2023 sürecinde bölgesel uçağımızı semalarımızda uçuracağız. 2018'in sonunda tamamen yerli kaynaklarla, yerli alın teriyle yapılmış uydumuz da gökyüzünde olacak. Türkiye bölgesinde güçlü olmak ve kalmak mecburiyetindedir."







EKONOMİK KALKINMA ADIMLARI ATILIYOR







Dünya ekonomisi daralıp küçülmeler yaşanırken Türkiye'nin 2016'nın ilk 4 ayında dünyanın en fazla büyüyen 5 ülkesi arasına girmeyi başardığını belirten Yıldırım, "Bu başarı Türkiye'nin ve bu kadroların başarısıdır. Güven ve istikrar güçlü siyasi iktidarla tam yol ileri devam ediyor. 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyoruz" dedi.







Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bir dizi kararlar aldıklarını, bununla ilgili yasal düzenlemeleri yakında Meclis'e getireceklerini kaydeden Yıldırım, şunları ifade etti:







"Yatırımcının önündeki kırtasiye işlerini önünden kaldırıyoruz. Yatırımcının önüne turkuaz halı seriyoruz. Yeter ki yatırım yap, bu ülke insanları için iş, AŞ alanları oluştur. Yatırım için onlarca belge, harçlar, vergiler, her evrağa para. Yatırımcı daha yatırıma başlamadan yoruluyor, pes ediyor. Bütün bunları ortadan kaldıracak, hemen üretime geçeceği düzenlemeleri yapıyoruz. Yatırım ortamının iyileşmesiyle ilgili ezber bozan düzenlemeler geliyor. Ayrıca nitelikli beyin göçünü geri döndürecek tedbirler alıyoruz. Türkiye artık beyin göçü almaya başlayan ülkeler arasına girdi. Diğer ülkelerde yetişmiş, alanında uzmanlaşmış insanların ülkemize gelmesi için, oturma, çalışma izni, vatandaşlık da dahil olmak üzere her türlü kolaylığı sağlayacağız. Türkiye'ye daha fazla yatırımcı gelmesini sağlayan ortamları iyileştireceğiz."







SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZENLEME VE TARIMA DESTEK







Başbakan Yıldırım, sosyal güvenlik alanında da bazı köklü düzenlemeler yapılacağını açıklarken, "Genel Sağlık Sigortası uygulaması nedeniyle mağduriyetler yaşanıyor. Gelir testi meselesi yüzünden vatandaşlarımız sağlık hizmeti alıyor ama kendilerine bir takım borçlar çıkarılıyor. Yaşlı, engelli bakım aylığı gibi kesintiler oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyi de Meclis'e getireceğiz. Biz vatandaşımız mutluysa varız" dedi.







Tarım sektörüne desteklerinin devam edeceğini de kaydeden Yıldırım, yıl içinde parça parça yapılan desteklerin çiftçilerin ihtiyacını karşılamakta yetersiz olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Yılda iki sefer destek yapacağız ve toplu yapacağız. Arada parça parça alınan paralar kayboluyor. 2023'te 150 milyar dolarlık tarımsal üretime ulaşmayı, ihracat hedefimizin de 40 milyar lira olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.







AMERİKA'YA DEĞİL VATANDAŞA GİT







Başbakan Yıldırım, teröre destek veren belediyelerle ilgili getirecekleri yasal düzenlemeler ve bölgede yapacakları yatırımlarla ilgili açıklamalarının ardından ise isim vermeden HDP'ye sert eleştiriler yöneltti. Yıldırım, "Biz bunları yaparken teröre müzahir parti yurt dışında Türkiye'yi şikayet ediyor. Oyları Amerikalı, Avrupalı vermeyecek. Oy aldığın vatandaşların önüne git de onlara derdini anlat. Yaptıklarını vatandaşlar gördü, ne kadar aldatıldığını gördü. Oradaki vatandaşlarımızın geleceğini, hayallerini yıkmaya asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.