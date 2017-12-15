TÜRKİYE BİTCOİN İŞLEMLERİNDE ALTINCI SIRADA YER ALDI
Yıl başından bu yana Bitcoin işlemlerindeki artış oranı en fazla Çin'de gerçekleşirken Türkiye altıncı sırada yer aldı.
LocalBitcoin verilerine göre son bir yılda gelişmekte olan ülkelerin Bitcoin işlemleri, gelişmiş ülkelerden çok daha fazla gerçekleşti. Bitcoin işlemlerindeki artışın en fazla gerçekleştiği ilk beş ülke: Çin, Nijerya, Kolombiya, Venezuela, Peru. Türkiye ise altıncı sırada yer alıyor.
YEREL PARA BİRİMLERİNİN ZAYIFLIĞI BITCOIN'E YARADI
Talebin çok fazla arttığı Çin ve Rusya'da merkez bankaları Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engellemişti. Venezuela'da hiperenflasyon yaşanırken, Brezilya ve Kolombiya'da hükümet kripto paraların riskleriyle ilgili uyarıyor.
Blockchain Capital Araştırma Müdürü Spencer Bogart'a göre gelişen ekonomilerden gelen güçlü talebin nedeni yerel para birimlerindeki zayıflığın nedeni olabilir. (BLOOMBERG INTERNATİONAL)
Kaynak: haberinburada
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