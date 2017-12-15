Barcelona, Arda Turan'ın Bonservis Bedelini Açıkladı!
Barcelona'da Büyük Sürpriz! Yıldız Futbolcu Çin Yolcusu
Olay İddia: Infantino F.Bahçe'nin Ceza Almamasına Göz Yumdu
İbb, Toplu Taşımalara 2018'de Zam Yapmayacak
Thor Trucks'ın Tasarladığı Tır, Tesla Semi'nin Yeni Rakibi Olacak
Eski Rus Bakan, Rüşvet Aldığı Gerekçesiyle Tutuklandı
Türkiye Bitcoin İşlemlerinde Altıncı Sırada Yer Aldı
Fatih Terim Bosna Hersek'ten Resmi Teklif Bekliyor
Türkiye'nin En Büyük Hastanesi Açılış İçin Gün Sayıyor
Suudi Arabistan'dan Cüneyt Çakır'a Özel Davet
Antep Katmeri Coğrafi İşaret Alarak Tescillendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Projelerle İstanbul'da Metro Hattı Bin Km'ye Ulaşacak
Türkiye'nin İlk Sürücüsüz Metro Hattı Açıldı! Üsküdar-Ümraniye Arası 17 Dakikaya İnecek
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen Hastaneye Kaldırıldı
Bitcoin Yükseldi, Ethereum Çakıldı
İş Dünyasından Erdoğan'ın Artı 2 İstihdam Çağrısına Destek
Fransa Ligue 1'de Gelecek Sezon 'var' Kullanılacak
Efsane Futbolcu Ronaldinho Siyasete Giriyor
Türkiye Merakla Bekliyordu! Özellikleri Belli Oldu
Bakan Albayrak: Akdeniz'de Türk Bayrağıyla Yelken Açıp Dolaşacağız

Türkiye Bitcoin İşlemlerinde Altıncı Sırada Yer Aldı

TÜRKİYE BİTCOİN İŞLEMLERİNDE ALTINCI SIRADA YER ALDI

Yıl başından bu yana Bitcoin işlemlerindeki artış oranı en fazla Çin'de gerçekleşirken Türkiye altıncı sırada yer aldı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Türkiye Bitcoin İşlemlerinde Altıncı Sırada Yer Aldı(8/10)4

LocalBitcoin verilerine göre son bir yılda gelişmekte olan ülkelerin Bitcoin işlemleri, gelişmiş ülkelerden çok daha fazla gerçekleşti. Bitcoin işlemlerindeki artışın en fazla gerçekleştiği ilk beş ülke: Çin, Nijerya, Kolombiya, Venezuela, Peru. Türkiye ise altıncı sırada yer alıyor.

YEREL PARA BİRİMLERİNİN ZAYIFLIĞI BITCOIN'E YARADI

Talebin çok fazla arttığı Çin ve Rusya'da merkez bankaları Bitcoin gibi kripto para birimlerinin alınıp satılabildiği internet sitelerine erişimi engellemişti. Venezuela'da hiperenflasyon yaşanırken, Brezilya ve Kolombiya'da hükümet kripto paraların riskleriyle ilgili uyarıyor.

Blockchain Capital Araştırma Müdürü Spencer Bogart'a göre gelişen ekonomilerden gelen güçlü talebin nedeni yerel para birimlerindeki zayıflığın nedeni olabilir. (BLOOMBERG INTERNATİONAL)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Bitcoin  İşlemlerinde  Altıncı  Sırada  Yer  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER